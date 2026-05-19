В Перми школьников попросили не брать на последний звонок иностранные песни

Последний звонок пройдёт 26 мая 2026 года.

Руководителям пермских школ рекомендовали при подготовке мероприятий «Последний звонок» использовать музыкальные композиции отечественных исполнителей, сообщили в департаменте образования города Перми.

Отслеживание сценария мероприятия последнего звонка относится к компетенции образовательной организации, уточнили в департаменте.

Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала, что школьники из разных регионов страны обращаются к ней по поводу ограничений на иностранные песни. По её словам, в одной из школ не разрешили ставить номер под песни российских исполнителей, включая Сергея Лазарева.

«Выпускникам в спешке приходится переделывать номера, которые репетировали ещё с осени, хотя на носу экзамены», — отметила Екатерина Мизулина.

В Перми последние звонки пройдут 26 мая. По данным департамента образования администрации школу в 2026 году оканчивают 4486 одиннадцатиклассников. Ещё 13774 ученика оканчивают девятые классы.

Ранее сайт perm.aif.ru писал об ограничении продажи алкоголя в Перми во время проведения последних звонков.

Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше