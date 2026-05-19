На горячую линию по клещам обратились 1406 уральцев

Уральцы интересуются, где привиться от клещевого энцефалита в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

За время работы прямой линии Роспотребнадзора по клещам в ведомство обратились 1406 жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Жители региона интересовались вопросами вакцинации от клещевого энцефалита и как снять клеща, куда обращаться за помощью.

Специалисты регионального Роспотребнадзора напоминают, что в лес нужно ходить в защитной одежде, а также использовать репелленты и осматривать себя и близких. Также нужно осматривать домашних животных после прогулок в парках.

В Свердловской области с начала сезона клещи атаковали 5300 человек, что в 1,3 раза меньше средних многолетних значений.