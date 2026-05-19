Средняя зарплата воронежцев в первом квартале 2026 года выросла до 76,8 тысяч

Что касается производства, то здесь дела идут неравномерно. Сельское хозяйство, согласно отчету, выросло на 5%, а промышленность осталась практически на прошлогоднем уровне (индекс составил 99,2%). А вот где зафиксирован настоящий провал, так это в строительной сфере. За первые три месяца 2026 года в регионе сдали всего 155,1 тысячи квадратных метров жилья — это всего 41,8% от объемов прошлого года. Строительство жилых домов в Воронежской области замедлилось более чем в два раза.