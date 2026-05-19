Нижегородцам рассказали, как избежать переплат за общедомовые нужды

Нижегородцам рассказали, почему выросла плата за общедомовые нужны (ОДН). Об этом сообщили в «ТНС энерго НН» 19 мая.
Жители Нижнего Новгорода начали обращаться в «ТНС энерго НН» с вопросами о росте платы за общедомовые нужды в квитанциях. В связи с этим в компании разъяснили ситуацию.
ОДН — это затраты на содержание инфраструктуры дома за пределами квартир: освещение подъездов и подвалов; обслуживание лифта; работа домофонов, коллективных усилителей антенн, подкачивающих водяных насосов.
Плата делится между собственниками пропорционально площади помещений.
Объём ОДН меняется ежемесячно из‑за колебаний показаний общедомового прибора учёта и индивидуальных счётчиков. Основные причины роста:
Несвоевременная передача показаний. Если жильцы не передают данные, им начисляют по нормативу или среднемесячному потреблению. Фактическое потребление может быть выше — разница идёт в ОДН.
Занижение показаний. Кто‑то сознательно передаёт ошибочные данные счётчика.
Самовольное подключение к электросетям. Например, если должник самовольно восстановил подачу электроэнергии после её отключения.
Чтобы снизить плату за ОДН, нужно ежемесячно передавать точные показания счётчиков. Также рекомендуется выбрать старшего по дому для контроля передачи данных, а о самовольных подключениях сообщать через сайт nn.tns-e.ru.
Важно отметить, что долги соседей не влияют на плату за ОДН. Рост вызывают только отсутствие фактических показаний и незаконные подключения.