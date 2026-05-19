Три авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 19 мая

19 мая 2026 года в нижегородском аэропорту имени Чкалова (Чкалов) были задержаны три авиарейса, о чём сообщается на онлайн‑табло воздушной гавани.
Речь идёт о вылетах в Минеральные Воды (авиакомпания NordWind), в Москву (авиакомпания «Россия») и в Анталью (авиакомпания AzurAir).
Ограничения на приём и выпуск самолётов начали действовать в аэропорту около 01:53 19 мая.
Ранее, 18 мая, в Нижегородской области было сбито более 20 беспилотников, и в тот день из‑за ограничений в аэропорту были задержаны или отменены несколько рейсов.