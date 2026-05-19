Синоптики обещают нижегородцам дожди и до +24 градусов в июне

Июнь в Нижнем Новгороде не будет жарким: максимальная температура воздуха составит +24 градуса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
С 1 по 7 июня столбики уличных термометров не поднимутся выше отметки +20. На второй неделе лета температура в городе вырастет до +22°C и будет держаться на этом уровне вплоть до 21-го числа. Ближе к концу месяца воздух прогреется до +24 градусов.
По информации метеорологов, первая треть лета окажется дождливой. Ни одна неделя июня не будет обходиться без осадков.
