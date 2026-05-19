Жителям Симферополя обещают деньги за сбор макулатуры

Жителям Симферополя обещают денежные сертификаты за сбор макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Симферополе проходит ежегодная республиканская экологическая акци по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!». Горожане могут сдавать конспекты, черновики, тетради, газеты. Как пояснили в администрации, каждые 100 килограммов макулатуры спасают одно взрослое дерево.
«Акция проводится до 22 мая. Победитель, собравший больше всего макулатуры, получит денежный сертификат», — говорится в сообщении.