Из Красноярска на Черноморское побережье отправятся 200 детей участников СВО

Из Красноярска в 2026 году на черноморский курорт отправятся 200 детей участников СВО, сообщили в мэрии.

Право на получение путевки есть у родных детей бойцов, усыновленных (удочеренных), приёмных или подопечных лиц, принимавших участие в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На Черноморский курорт отправятся дети от 11 до 14 лет (включительно). Они должны иметь постоянную или временную прописку в Красноярске. ​Важно отметить, что дети не должны нуждаться в индивидуальной помощи или иметь медицинские противопоказания для пребывания в лагере.

«В настоящее время завершены все конкурсные процедуры и определён лагерь, где наши дети отдохнут летом. Ведётся отбор сопровождающих, которые будут с детьми на протяжении всего отдыха, к этому вопросу мы относимся с особым вниманием», — рассказала руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова.

В мэрии отметили, что подать заявку на участие в поездке можно в течение всего года. В этом году отдохнут те дети, чьи родители подали заявку до середины июля. ​Дополнительные консультации можно получить по телефонам горячей линии 226−15−44 и 226−15−59.