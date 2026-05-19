На Кубани Ейский район примет участие в выставке-ярмарке «Агротур»

Агротуристический потенциал Ейского района Краснодарского края презентуют на выставке-ярмарке «Агротур», которая пройдет 23−24 мая. Мероприятие состоится по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.
Ейский район, расположенный на побережье Азовского моря, известен в том числе богатым сельскохозяйственным потенциалом. Там активно развиваются фермерские хозяйства, производящие разнообразную продукцию — от свежих овощей и фруктов до молочных продуктов и меда.
Особое внимание на выставке будет уделено презентации этнографических и эногастрономических направлений. На выставке гости смогут не только продегустировать блюда традиционной кубанской кухни, приготовленные из местных продуктов, но и узнать о старинных ремеслах Ейского района.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.