В Рособрнадзоре рассказали, за что будут показывать красную карточку на ЕГЭ

1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию.

Источник: Клопс.ru

В Рособрнадзоре рассказали, за какие нарушения школьников будут удалять с ЕГЭ. Ведомство опубликовало соответствующие методические рекомендации, сообщает ТАСС.

На экзамен запрещается проносить средства связи, фото-, аудио- и видео- и электронно-вычислительную технику, любые средства хранения и передачи информации, включая письменные заметки. Кроме того, запрещено фотографировать экзаменационные материалы и черновики, общаться с другими участниками ЕГЭ, пересаживаться и обмениваться любыми предметами.

Также запрещается выполнять экзаменационную работу не самостоятельно, в том числе с помощью посторонних лиц. За любое из этих нарушений последует удаление с экзамена.

ЕГЭ в России теперь будут начинать не раньше 1 июня. В Рособрнадзоре считают, что такой формат поможет школам, выпускникам и родителям спокойнее планировать подготовку к экзаменам и проведение выпускных мероприятий. В этом году 1 июня выпускники пишут экзамены по истории, химии и литературе.