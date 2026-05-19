В Рособрнадзоре рассказали, за что будут показывать красную карточку на ЕГЭ

ЕГЭ в России теперь будут начинать не раньше 1 июня. В Рособрнадзоре считают, что такой формат поможет школам, выпускникам и родителям спокойнее планировать подготовку к экзаменам и проведение выпускных мероприятий. В этом году 1 июня выпускники пишут экзамены по истории, химии и литературе.