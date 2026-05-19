В Ярославской области состоится Неделя предпринимательства

Неделя предпринимательства пройдет с 26 по 29 мая в Ярославской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве инвестиций и промышленности региона.
Программа включает серию мероприятий, которые будут интересны и полезны как крупным компаниям, так и представителям малого бизнеса. Участники смогут найти новых партнеров, получить практические советы и узнать о мерах поддержки. Будут организованы деловые и образовательные секции, панельные дискуссии о будущем предпринимательства, презентация бизнес-клубов и шоу стартапов, мастер-классы, лекции, выставки и консультации. В завершение состоится церемония награждения активных предпринимателей в Ростове Великом.
Всего в Ярославской области более 52 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, и их количество растет. По итогам 2025 года предпринимателей и самозанятых в регионе стало больше на 24,4 тыс. человек. Всего в сфере занято 270,4 тысячи жителей. Они создают рабочие места, платят налоги, вносят свой вклад в финансовую стабильность и развитие области. Неделя предпринимательства — одна из возможностей для обучения и расширения деловых контактов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.