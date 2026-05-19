Минприроды сказало о ситуации с борщевиком Сосновского в Беларуси

Минприроды сказало о мерах борьбы с борщевиком и золотарником в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минприроды сказало о ситуации с борщевиком Сосновского в Беларуси. Подробности БелТА озвучила консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Сакович.

По ее словам, с 1 сентября по 1 октября 2025 года в стране обследовали все места произрастания борщевика Сосновского и золотарника канадского. Были обнаружены более тысячи новых очагов борщевика и более 4000 новых мест произрастания золотарника.

Как отмечает Юлия Сакович, основные площади, занятые золотарником (59%) и борщевиком (57%), приходятся на сельскохозяйственные территории. Одна из основных причин заключается в большом запасе семян в почве. Подобное, обращает внимание специалист, не позволяет полное уничтожение за 3−5 лет.

Сакович сообщила, что на 2026 год запланирована обработка более 6659 гектаров борщевика Сосновского и 25 115 гектаров золотарника:

— С учетом биологических особенностей видов обработка борщевика Сосновского запланирована с начала мая по сентябрь, а золотарника — с начала июня по октябрь.

Среди наиболее эффективных методов борьбы специалист назвала химическую обработку.

