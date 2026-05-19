КС: муниципалитеты не обязаны очищать федеральные водоемы лишь за счет своих средств

Органы местного самоуправления не обязаны заниматься очищением водоемов, находящихся в государственной собственности и расположенных на их территории, исключительно за счет местных бюджетных средств. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) РФ, передает ТАСС.
Правовой вопрос возник в связи с обращением горадминистрации Калининграда. В 2022 году она заключила соглашение с областным Минприроды об использовании в рекреационных целях ряда водоемов, находящихся в госсобственности. В 2023 году прокурор вынес представление горадминистрации об устранении нарушений — неосуществление уборки от бытового мусора акваторий. В администрации Калининграда успешно обжаловали представление, однако апелляционная инстанция отменила это решение.
Как отметил КС, по правилам благоустройства органы местного самоуправления не обязаны проводить регулярную очистку федеральных водоемов, расположенных на их территориях, исключительно за счет местных бюджетных средств. Однако они должны тесно сотрудничать с органами власти субъекта РФ, которые несут ответственность за эту уборку, и планировать регулярную очистку водоемов. Именно поэтому обжалуемые заявителем нормы не противоречат Конституции РФ, считает КС.
В суде также уточнили, что есть случаи, когда муниципалитеты обязаны провести уборку за счет своего бюджета. Если в водоемах населенных пунктов или рядом с ними обнаружен мусор без установленного собственника, органы местного самоуправления обязаны участвовать в его устранении, а после требовать возмещения расходов на ликвидацию.