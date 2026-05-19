В рязанской школе № 3 прошел мастер-класс по цифровой безопасности

Мастер-класс по цифровой грамотности и безопасному поведению в интернете состоялся 13 мая в школе № 3 в Рязани. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.
Участниками мастер-класса стали около 100 учеников начальных классов. Они узнали, какие опасности могут встречаться в Сети, что такое цифровой след и почему важно внимательно относиться к своим данным в интернете. Во время занятия школьникам также рассказали, как создавать надежные пароли и распознавать основные виды киберугроз.
После теоретической части участники проверили свои знания в интерактивной викторине «Мир цифры». Всего с начала года в Рязанской области состоялось семь таких занятий для учеников начальной и средней школы. Их участниками стали более 450 школьников. Подобные мероприятия для школьников в Рязанской области продолжатся, в том числе и в летний период.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.