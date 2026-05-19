В рязанской школе № 3 прошел мастер-класс по цифровой безопасности

После теоретической части участники проверили свои знания в интерактивной викторине «Мир цифры». Всего с начала года в Рязанской области состоялось семь таких занятий для учеников начальной и средней школы. Их участниками стали более 450 школьников. Подобные мероприятия для школьников в Рязанской области продолжатся, в том числе и в летний период.