ФСБ задержала двух агентов СБУ, взорвавших БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области задержали агентов СБУ, взорвавших БПЛА в воинской части.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Задержаны двое завербованных СБУ выходцев из ближнего зарубежья, подорвавшие БПЛА на территории воинской части в Воронежской области, сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России», — говорится в сообщении.

Иностранцы были завербованы по Telegram представителем СБУ, по поручению которого они выполняли задания, связанные с приобретением зарегистрированных на подставных лиц сим-карт и проверкой на конкретных участках местности уровня сигнала мобильных операторов связи.

«В дальнейшем по заданию украинских спецслужб злоумышленники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона», — рассказали в ФСБ.

Впоследствии злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы.

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС РФ) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК России.

