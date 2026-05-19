Спрос на черную икру в России снизился на 22% за первые четыре месяца

Выпуск осетровой икры в России сократился на 34% до 22,7 тонны.

Источник: Комсомольская правда

Россияне стали реже покупать черную икру: за первые четыре месяца года продажи этого деликатеса упали на 22% по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении спрос сократился на 12%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Специалисты системы маркировки «Честный знак» подсчитали, что в январе-марте выпуск осетровой икры снизился почти на 34% и составил 22,7 тонны. В Рыбном союзе приводят чуть более скромную цифру падения — 7% (до 17 тонн), напоминая, что год назад производство, наоборот, росло на 9%.

Эксперты Рыбного союза также предупредили, что не вся черная икра на прилавках сделана в России. Часть продукции поставляется из-за рубежа, в частности из Китая, а объем импорта за первый квартал составил 4,3 тонны.

В апреле стало известно, что средняя розничная стоимость 1 кг икры лососевых рыб в России в I квартале 2026 года составила 9387 ₽ Икра горбуши подешевела на 14%, до 9100 ₽/кг, что на 1,8% ниже прошлогоднего уровня.