В Сибири пик активности клещей продлится до середины июня

Период максимальной активности клещей в Сибири продлится до середины июня, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлию Ермолаеву.
Несмотря на временное затишье из-за похолодания, активность клещей восстановится с приходом теплой погоды, сообщила врач.
«Первый пик, самый массовый и опасный, начинается, когда земля прогревается до плюс 5 градусов. В Сибири это обычно апрель-май, а сам пик приходится на конец мая — середину июня», — сказала Юлия Ермолаева.
Напомним, на прошлой неделе в Красноярском крае зарегистрировали первых заболевших клещевыми инфекциями. Акарицидные обработки уже проведены на площади 377 гектаров.