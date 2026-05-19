Аэромобильные комплексы для обеспечения связи в труднодоступных районах представили на ЦИПР-2026

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде проходит конференция ЦИПР-2026, на которой был представлен аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с установленным на беспилотном летательном аппарате телеком-оборудованием LTE/5G «ИРТЕЯ». К началу 2028 года оператор связи планирует построить для своих филиалов в различных регионах страны несколько десятков таких комплексов.

Аэромобильный комплекс связи (АМКС) использует летательный аппарат привязного типа — гексакоптер, базовую станцию LTE/5G и полноприводный легковой автофургон «ГАЗ Соболь NN 4×4». В ходе тестов оборудование, установленное на гексакоптере, обеспечивало в стандарте 5G скорость передачи данных до 1,2 Гбит/сек.

«К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в ряд регионов нашего присутствия — туда, где у бизнеса и властей есть запрос налаживать связь на необжитых и обширных территориях для решения различных задач», — прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В марте оператор связи объявил о начале работ над проектами по предоставлению телеком-услуг с различных типов беспилотных летальных аппаратов и осуществила в городе Вольск Саратовской области испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE.