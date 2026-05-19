Григоренко: сервис посадки на поезд по биометрии готов к масштабированию

Сервис посадки на поезд по биометрии, запущенный в апреле 2025 года, тестируется на новых маршрутах. Уже летом он станет доступен на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на полях конференции ЦИПР (18+).
Сейчас биометрия доступна на трех маршрутах: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома. Параллельно тестируются новые направления: Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Планируется, что их запуск состоится летом 2026 года.
«Сегодня на нижегородском вокзале ознакомился с работой системы. Вся процедура занимает не более десяти секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Уже принято решение о масштабировании сервиса на новые направления. Отмечу, что применение биометрии добровольно. Во всех пользовательских сценариях она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг», — сообщил Дмитрий Григоренко.
Чтобы воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрии, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку персональных данных.
«Нижний Новгород — один из первых городов, где поездка на “Ласточке” для пассажиров стала доступна по биометрии. Уверен, что со временем этот сервис станет популярным среди нижегородцев и гостей нашего региона также и на других направлениях Горьковской магистрали», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.