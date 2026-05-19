Григоренко: сервис посадки на поезд по биометрии готов к масштабированию

«Сегодня на нижегородском вокзале ознакомился с работой системы. Вся процедура занимает не более десяти секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Уже принято решение о масштабировании сервиса на новые направления. Отмечу, что применение биометрии добровольно. Во всех пользовательских сценариях она выступает в качестве альтернативного способа получения услуг», — сообщил Дмитрий Григоренко.