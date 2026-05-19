Politico: Трамп не отказался от идеи присоединить Гренландию к США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп не отказался от планов по присоединению Гренландии к США. Об этом, как пишет газета Politico, сообщили датские чиновники.
По мнению источников издания, несмотря на то, что в последнее время Трамп несколько сбавил обороты в этом вопросе, сама идея перехода острова под контроль Вашингтона по-прежнему жива.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. В ответ власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата территории, подчеркнув, что ожидают уважения к их территориальной целостности.
В апреле Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Как писал KP.RU, тогда президент США сообщил ему о своем недовольстве действиями европейцев в связи с ситуацией в Иране и напомнил лидерам стран НАТО о притязаниях на Гренландию.