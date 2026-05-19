Красноярские спортсменки вошли в число лучших гольфисток страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Гольфистки из Красноярского края завоевали бронзовые медали командного первенства России, которое прошло в Московской области.
В соревнованиях участвовали команды из пяти регионов страны. Турнир проводился в двух возрастных категориях — 15−16 и 17−18 лет.
Красноярский край в младшей группе представляли Мария Гриднева и Ирина Нюхина. По итогам турнира спортсменки поднялись на третью ступень пьедестала, уступив командам Санкт-Петербурга и Московской области.
«Выступление наших девушек заслуживает особого внимания — красноярский дуэт сумел пробиться на пьедестал почета, пропустив вперед только безусловных лидеров. Главная интрига кроется в плотности результатов: судьба медалей решилась на последних лунках. Разница в итоговом счете между первым, вторым местом и красноярской командой составила всего несколько ударов. Это говорит о запредельном уровне концентрации, который показали сибирячки», — отметила старший тренер сборной Красноярского края Ирина Чебина.
Подготовкой спортсменок занимались тренеры Сергей Кариков и Валерий Чебин, отметили в краевом минспорте.