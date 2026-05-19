В Курске состоялся финал регионального конкурса «Строительство. Дети»

Финал губернаторского регионального конкурса «Строительство. Дети» прошел в Курском монтажном техникуме имени Героя России А. В. Лапшина в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Курской области.
Участниками стали шесть школьных команд из Курска, Железногорска, Суджанского и Солнцевского районов. В состав команд вошли ученики 6−8-х классов в возрасте до 14 лет. Они показали свои умения в облицовке плиткой и малярном деле при изготовлении панно на тему «Год единства народов России». По итогам соревнования победителем стала команда курской школы № 50 им. Ю. А. Гагарина. Всех участников наградили призами и ценными подарками.
«Губернаторский конкурс “Строительство. Дети” действительно особенный проект, единственный в своем роде в России. И он доказывает: интерес к строительству рождается не в вузах, а гораздо раньше, когда ребенок впервые берет в руки конструктор, мечтает о своем доме или с восхищением смотрит на строящийся небоскреб. Такие конкурсы помогают вырастить специалистов нового поколения — талантливых, креативных и увлеченных», — отметила заместитель губернатора Курской области Елена Атанова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.