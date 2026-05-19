В Курске состоялся финал регионального конкурса «Строительство. Дети»

Участниками стали шесть школьных команд из Курска, Железногорска, Суджанского и Солнцевского районов. В состав команд вошли ученики 6−8-х классов в возрасте до 14 лет. Они показали свои умения в облицовке плиткой и малярном деле при изготовлении панно на тему «Год единства народов России». По итогам соревнования победителем стала команда курской школы № 50 им. Ю. А. Гагарина. Всех участников наградили призами и ценными подарками.