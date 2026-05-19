Россельхознадзор усилил контроль за продукцией сразу девяти предприятий Беларуси. Подробная информация опубликована на официальном сайте ведомства.
В реестре Таможенного союза статус девяти белорусских предприятий был изменен на «усиленный лабораторный контроль». Причина состоит в первичном выявлении нарушений.
В частности, в продукции Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в сухой молочной продукции был обнаружен аминоантипирин. В сухой молочной продукции от предприятия «Лепельский МКК» нашли бактерии группы кишечной палочки.
В колбасном цеху предприятия «Донаприс» в говядине нашли бактерии группы кишечной палочки, а также превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Кроме того, в полуфабрикатах ООО «Агро бекон» выявили метиламиноантипирин, формиламиноантипирин, аминоантипирин. В желатине от ОАО «Можелит» также нашли аминоантипирин.
В говяжьем жире от ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» специалисты обнаружили аминоантипирин. Указанное вещество было найдено и в сыре от ОАО «Пружанский молочный комбинат».
В продукции от ОАО «Туровский молочный комбинат» нашли антипирин и аминоантипирин, а в готовой рыбной продукции от ООО «Фишярд» — бактерии группы кишечной палочки и превышение числа мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
