Россельхознадзор усилил контроль за продукцией сразу девяти предприятий Беларуси

Девять предприятий попали под усиленный контроль Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией сразу девяти предприятий Беларуси. Подробная информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В реестре Таможенного союза статус девяти белорусских предприятий был изменен на «усиленный лабораторный контроль». Причина состоит в первичном выявлении нарушений.

В частности, в продукции Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в сухой молочной продукции был обнаружен аминоантипирин. В сухой молочной продукции от предприятия «Лепельский МКК» нашли бактерии группы кишечной палочки.

В колбасном цеху предприятия «Донаприс» в говядине нашли бактерии группы кишечной палочки, а также превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Кроме того, в полуфабрикатах ООО «Агро бекон» выявили метиламиноантипирин, формиламиноантипирин, аминоантипирин. В желатине от ОАО «Можелит» также нашли аминоантипирин.

В говяжьем жире от ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» специалисты обнаружили аминоантипирин. Указанное вещество было найдено и в сыре от ОАО «Пружанский молочный комбинат».

В продукции от ОАО «Туровский молочный комбинат» нашли антипирин и аминоантипирин, а в готовой рыбной продукции от ООО «Фишярд» — бактерии группы кишечной палочки и превышение числа мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Тем временем в России уничтожили пять тонн мясной и молочной продукции из Беларуси.

Ранее санкционный продукт пытались ввезти из Беларуси в РФ под видом пенопласта.

А еще «Минскэнерго» объяснило появление черного дыма над ТЭЦ в Молодечно.