Кадры для ИИ. В мероприятиях приняли участие порядка 700 сотрудников

Эксперты банка «Центр-инвест» организовали серию из 20 образовательных интенсивов, посвящённых технологиям искусственного интеллекта. В мероприятиях приняли участие порядка 700 сотрудников государственных структур: представители министерств, ведомств областного правительства, а также городских и районных администраций региона.
Образовательная инициатива была запущена вслед за заключением в феврале 2026 года партнёрского договора между кредитной организацией и региональным министерством цифрового развития, информационных технологий и связи.
Материалы программы и мнения слушателей стали фундаментом для разработки дорожной карты по интеграции ИИ-решений в регионе. Ростовская область получила не просто теоретический курс, а практический рабочий механизм.
Обучение, построенное на интерактивных демонстрациях, деловых играх и дискуссионных форматах, получило высокую оценку участников — средний балл составил 4,9 из 5 возможных. Один из слушателей поделился впечатлением:
«Формат мероприятия захватывает с первых минут: живой диалог, доступное объяснение сложных концепций, удачный юмор и релевантные примеры. После такого погружения возникает естественное желание немедленно применять полученные знания на практике», отметил он.
По завершении курса участники научились корректно формулировать запросы к нейросетям, использовать инструменты ИИ с соблюдением требований информационной безопасности, а также грамотно оценивать сферы, где автоматизация целесообразна, а где — преждевременна.
Согласно отчётам, время, затрачиваемое на подготовку служебной документации, сократилось с пяти суток до четверти часа. При этом качество материалов выросло: документы стали более проработанными, учитывают интересы большего числа стейкхолдеров, предлагают широкий спектр вариантов решений и содержат чёткие формулировки. Однако возросла и потребность в тщательном контроле: «Технологии могут быть искусственными, но ответственность за решения остаётся за человеком».
«Центр-инвест» реализовал проект без привлечения бюджетных средств, что позволило сэкономить казне порядка 150 млнрублей. Как подчёркивает научный руководитель банка, профессор, доктор экономических наук Василий Высоков, это не благотворительность, а стратегическая инвестиция в качество государственного управления.
«Необходимость в таком обучении назрела давно: пока академическая среда обсуждает риски и барьеры, студенты уже активно осваивают инструменты ИИ», — отмечает эксперт.
Помимо работы с госслужащими, банк системно вкладывается в подготовку нового поколения специалистов. В частности, создан Центр искусственного интеллекта на базе РГЭУ (РИНХ), реализуются совместные программы с ЮФУ в рамках федерального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а совместно с ДГТУ функционирует учебно-проектная лаборатория по игровым и интеллектуальным технологиям.
Также проводятся конкурсные мероприятия: «Цифровой портрет региона», «Траектория обучения», «ИИ в курсовых и дипломных работах». В партнёрстве с Агентством инноваций Ростовской области «Центр-инвест» поддерживает внедрение ИИ-инструментов на промышленных предприятиях — участниках федерального проекта «Производительность труда».
ПАО КБ «Центр-инвест». 12+. Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г. Реклама.