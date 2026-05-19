ФСБ задержала двух иностранцев за подрыв дрона в воинской части по заданию СБУ

Силовики задержали двух иностранцев, которые подорвали дрон на территории воинской части в Воронежской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Граждане ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения планировали по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России, пояснили в ЦОС. Обоих завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

Иностранцы приехали в Воронежскую область, где изъяли FPV-дроны со взрывчаткой, активировали один из них и подорвали на территории объекта. Обоих задержала ФСБ.

Региональное управление ведомства завело уголовные дела по статьям об оказании иностранцем помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, о совершении взрыва группой лиц по сговору, сопряженному с посягательством на объекты ВС РФ, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

Иностранцев по решению суда арестовали.