ФСБ задержала двух иностранцев за подрыв дрона в воинской части по заданию СБУ

Силовики задержали двух иностранцев, которые подорвали дрон на территории воинской части в Воронежской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Граждане ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения планировали по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России, пояснили в ЦОС. Обоих завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.
Иностранцы приехали в Воронежскую область, где изъяли FPV-дроны со взрывчаткой, активировали один из них и подорвали на территории объекта. Обоих задержала ФСБ.
Региональное управление ведомства завело уголовные дела по статьям об оказании иностранцем помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, о совершении взрыва группой лиц по сговору, сопряженному с посягательством на объекты ВС РФ, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ.
Иностранцев по решению суда арестовали.