Более половины жителей Прикамья удовлетворены качеством дорог

Сергей Вешняков рассказал также, что в 2026 году планируется завершить строительство и реконструкцию нескольких крупных дорожных объектов. Среди них — второй этап строительства ТР-53 «Переход улицы Старцева — проспекта Октябрят — улицы Целинной», реконструкция путепровода в створе Монастырской улицы и участок по улице Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Ожидается, что в 2026—2027 годах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нормативное состояние дорог агломерации достигнет 85,09%.