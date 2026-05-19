Татьяну Мерзлякову переизбрали на пост свердловского омбудсмена

Такое решение приняли депутаты областного Заксобрания.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 19 мая 2026 года переизбрали на пять лет Татьяну Мерзлякову на пост регионального уполномоченного по правам человека. Об этом сообщает ЕАН.

В ходе тайного голосования 38 народных избранников проголосовали «за, и только трое — “против”. Татьяна Мерзлякова после избрания поблагодарила депутатов за доверие.

— Людям нужна конкретная помощь. На ближайший год я бы запланировала усилить работу в ручном режиме и немного переформатировать аппарат, — заявила омбудсмен, пообещав, что не допустит нарушений на осенних выборах.

Отметим, что кандидатуру Татьяны Мерзляковой в областное Заксобрание внес для утверждения губернатор Свердловской области Денис Паслер.