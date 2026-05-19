Татьяну Мерзлякову переизбрали на пост свердловского омбудсмена

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 19 мая 2026 года переизбрали на пять лет Татьяну Мерзлякову на пост регионального уполномоченного по правам человека. Об этом сообщает ЕАН.
В ходе тайного голосования 38 народных избранников проголосовали «за, и только трое — “против”. Татьяна Мерзлякова после избрания поблагодарила депутатов за доверие.
— Людям нужна конкретная помощь. На ближайший год я бы запланировала усилить работу в ручном режиме и немного переформатировать аппарат, — заявила омбудсмен, пообещав, что не допустит нарушений на осенних выборах.
Отметим, что кандидатуру Татьяны Мерзляковой в областное Заксобрание внес для утверждения губернатор Свердловской области Денис Паслер.