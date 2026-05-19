В Нижнем Новгороде начался ягодный сезон, но цены пока сильно кусаются. Накануне бурное обсуждение в интернете вызвала стоимость малины и голубики в палатках Москвы — 4 и 1,5 тысячи рублей соответственно. Редакция сайта pravda-nn.ru решила выяснить, сколько стоят сезонные ягоды в Нижнем Новгороде.
В центре Нижнего Новгорода, в палатке на улице Белинского клубнику можно купить по по 700 рублей, а голубику по 2 тысячи рублей за кг. В овощных палатках по городу цены на ягоды практически одинаковые. На нескольких точках в разных районах города клубника продаётся от 650 до 750 рублей, голубика — 1 800 −2 000 тысячи рублей, черешня, в зависимости от сорта, от 1 300 до 1 600 рублей. В крупных сетевых магазинах, чтобы не пугать покупателей, цены указывают за 100 граммов. Если пересчитать, килограмм малины стоит 3 999 рублей за килограмм, клубники от 1 200 до 1 500 рублей, а ягодный микс — голубика, малина и ежевика — покупателю обойдется в 935 рублей за упаковку в 300 граммов.
Совсем скоро ждут малину и продавцы палаток. Обещают, что она будет через неделю, максимум через две. По словам продавцов, стоить малина будет в районе 3 тысяч рублей. А вот цены на клубнику, по прогнозам экспертов, скоро начнут снижаться.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что отечественных овощей стало больше на прилавках магазинов.