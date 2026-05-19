Сколько стоят сезонные ягоды в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода, в палатке на улице Белинского клубнику можно купить по по 700 рублей, а голубику по 2 тысячи рублей за кг. В овощных палатках по городу цены на ягоды практически одинаковые. На нескольких точках в разных районах города клубника продаётся от 650 до 750 рублей, голубика — 1 800 −2 000 тысячи рублей, черешня, в зависимости от сорта, от 1 300 до 1 600 рублей. В крупных сетевых магазинах, чтобы не пугать покупателей, цены указывают за 100 граммов. Если пересчитать, килограмм малины стоит 3 999 рублей за килограмм, клубники от 1 200 до 1 500 рублей, а ягодный микс — голубика, малина и ежевика — покупателю обойдется в 935 рублей за упаковку в 300 граммов.