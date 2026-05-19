Юрий Трутнев обсудил сотрудничество с КНР

В ходе переговоров обсуждались перспективы совместных российско китайских проектов.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Харбине (КНР) встречу с представителями китайских компаний, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В ходе переговоров обсуждались перспективы совместных российско китайских проектов в рамках международной территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае, Амурской области и на острове Большой Уссурийский. Юрий Трутнев подчеркнул, что в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток уже реализуется 94 проекта с китайским капиталом, общий объём инвестиций превышает 1 трлн рублей. Новая преференциальная оболочка — международная ТОР — создана с учётом интересов китайских партнёров и призвана обеспечить им комфортные условия работы на Дальнем Востоке.

Полпред отметил, что Россия продолжит развивать транспортные коридоры между странами. Уже построены железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян и автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ, и это не последние подобные проекты. Также планируется наращивать взаимодействие в сферах энергетики и сельского хозяйства.

Ключевым проектом на острове Большой Уссурийский станет Российско Китайский технопарк, который сосредоточится на развитии беспилотных авиасистем, промышленных роботов, систем автоматизации, интеллектуальной сельхозтехники и медицинского оборудования. Подготовлен проект межправительственного соглашения о создании международной ТОР «Большой Уссурийский», который сейчас согласовывается в КНР.

Сергей Абрамов, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, подтвердил, что проектирование технопарка идёт по графику и вскоре стартует его реализация совместно с китайскими коллегами. Дополнительно сообщается, что на острове Большой Уссурийский в следующем году планируется открыть пункт пропуска в тестовом режиме: насыпь под погранпереход уже готова, строительство подъездной дороги идёт с опережением сроков.

