Юрий Трутнев обсудил сотрудничество с КНР

В ходе переговоров обсуждались перспективы совместных российско китайских проектов в рамках международной территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае, Амурской области и на острове Большой Уссурийский. Юрий Трутнев подчеркнул, что в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток уже реализуется 94 проекта с китайским капиталом, общий объём инвестиций превышает 1 трлн рублей. Новая преференциальная оболочка — международная ТОР — создана с учётом интересов китайских партнёров и призвана обеспечить им комфортные условия работы на Дальнем Востоке.