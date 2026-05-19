Начался прием заявок на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург»

Организаторы традиционного городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» рассказали о начале приема заявок от участниц. Желающие попробовать свои силы незамужние жительницы уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров могут заполнить анкету до 1 июня.