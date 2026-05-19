Красноярца осудили за изнасилование дочери

На суде отец вину в совершении преступлений не признал и заявил, что с дочерью у него нормальные отношения. Он утверждал, что явку с повинной и показания в качестве обвиняемого давал под давлением оперативников, а также в связи с плохим самочувствием, в результате чего оговорил себя. Но суд признал данные им при допросе показания достоверными, поскольку они соответствуют доказательствам. Другие доводы о невиновности мужчины также не нашли своего подтверждения, были отклонены и расценены как способ защиты.