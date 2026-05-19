Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярца осудили за изнасилование дочери

Житель Красноярска получил 17 лет лишения свободы за изнасилование своей малолетней дочери.

Житель Красноярска получил 17 лет лишения свободы за изнасилование своей малолетней дочери, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Установлено, что мужчина в период с 1 по 28 февраля 2025 года неоднократно совершал половое сношение с девочкой и иные действия сексуального характера. Все происходило по ночам на диване в спальне квартиры семьи, когда за его действиями никто не наблюдал.

На суде отец вину в совершении преступлений не признал и заявил, что с дочерью у него нормальные отношения. Он утверждал, что явку с повинной и показания в качестве обвиняемого давал под давлением оперативников, а также в связи с плохим самочувствием, в результате чего оговорил себя. Но суд признал данные им при допросе показания достоверными, поскольку они соответствуют доказательствам. Другие доводы о невиновности мужчины также не нашли своего подтверждения, были отклонены и расценены как способ защиты.

«…Из исследованных доказательств, в частности, показаний потерпевшей и ее законного представителя, заключения эксперта об отсутствии у нее склонности к фантазированию, следует, что ее показания отражают реально произошедшую с ней действительность и не являются надуманными, при этом в своих пояснениях потерпевшая была стабильна и последовательна… Установлено, что своими умышленными действиями обвиняемый нанес малолетней вред — ее нормальному психическому, нравственному, половому развитию, нарушил ее половую свободу и половую неприкосновенность», — сказано в материалах дела.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия). Отбывать срок красноярец будет в исправительной колонии особого режима, а после освобождения еще два года должен будет соблюдать ряд установленных ограничений.

Отметим, ранее фигурант был судим за убийство (п.п. «б, д, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), кражу (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и разбой (п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.