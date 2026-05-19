Красноярца осудили за изнасилование дочери

Житель Красноярска получил 17 лет лишения свободы за изнасилование своей малолетней дочери, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.
Установлено, что мужчина в период с 1 по 28 февраля 2025 года неоднократно совершал половое сношение с девочкой и иные действия сексуального характера. Все происходило по ночам на диване в спальне квартиры семьи, когда за его действиями никто не наблюдал.
На суде отец вину в совершении преступлений не признал и заявил, что с дочерью у него нормальные отношения. Он утверждал, что явку с повинной и показания в качестве обвиняемого давал под давлением оперативников, а также в связи с плохим самочувствием, в результате чего оговорил себя. Но суд признал данные им при допросе показания достоверными, поскольку они соответствуют доказательствам. Другие доводы о невиновности мужчины также не нашли своего подтверждения, были отклонены и расценены как способ защиты.
«…Из исследованных доказательств, в частности, показаний потерпевшей и ее законного представителя, заключения эксперта об отсутствии у нее склонности к фантазированию, следует, что ее показания отражают реально произошедшую с ней действительность и не являются надуманными, при этом в своих пояснениях потерпевшая была стабильна и последовательна… Установлено, что своими умышленными действиями обвиняемый нанес малолетней вред — ее нормальному психическому, нравственному, половому развитию, нарушил ее половую свободу и половую неприкосновенность», — сказано в материалах дела.
Ленинский районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия). Отбывать срок красноярец будет в исправительной колонии особого режима, а после освобождения еще два года должен будет соблюдать ряд установленных ограничений.
Отметим, ранее фигурант был судим за убийство (п.п. «б, д, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), кражу (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и разбой (п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ).
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.