Ласковое майское солнце будет греть Хабаровский край вплоть до конца недели

Хабаровчане вновь погрелись сегодня, 19 мая, под лучами весеннего солнца. И что приятно — вернувшееся тепло на этот раз не только задержится в краевой столице, но и прирастет в температурных показателях. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», завтра, 20 мая, воздух в краевой столице прогреется до +22..+24 °C в обеденные часы и около +6..+8 °C в ночные. Осадков не прогнозируется, а юго-западный ветер будет умеренным.
В Комсомольске-на-Амуре предстоящая ночь пройдет без существенных осадков и при температуре +4..+6 °C. Днем, по данным Дальневосточного УГМС, пройдет небольшой дождь, а столбик термометра покажет +19..+21 °C. Будет дуть северо-восточный ветер, 5−10 м/c.
На юге Хабаровского края ожидается западный, северо-западный ветер до 6−11 м/c. День пройдет без осадков, а воздух прогреется до +22..+25 °C. Ночью показатели опустятся до +5..+9 °C.
На севере региона по ночам местами еще фиксируется «минус», но и положительные показатели тоже бывают. Предстоящей ночью будет в пределах −3…+4°C. Днем воздух прогреется до +9..+17 °C. Ветер умеренный, местами может пройти небольшой дождь, но по большей части осадки все же не ожидают.
Тем временем вода в Амуре у Хабаровска прогрелась до +13°C, а уровень составляет 139 см (в прошлом году в это время гидрологи фиксировали 203 см). Рядом с Комсомольском-на-Амуре воды колеблется у отметки 153 см, а около Николаевска-на-Амуре — 139 см.