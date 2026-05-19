Ласковое майское солнце будет греть Хабаровский край вплоть до конца недели

Хабаровчане вновь погрелись сегодня, 19 мая, под лучами весеннего солнца. И что приятно — вернувшееся тепло на этот раз не только задержится в краевой столице, но и прирастет в температурных показателях. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», завтра, 20 мая, воздух в краевой столице прогреется до +22..+24 °C в обеденные часы и около +6..+8 °C в ночные. Осадков не прогнозируется, а юго-западный ветер будет умеренным.