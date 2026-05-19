В Железногорске вручили боевые награды участникам СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Железногорске у памятника воинам-интернационалистам состоялась торжественная церемония вручения боевых наград участникам специальной военной операции, их родным и близким.
В мероприятии приняли участие глава города Дмитрий Чернятин, заместитель председателя Совета депутатов, официальный представитель союза ветеранов СВО Сергей Бурцев, военный комиссар ЗАТО Железногорск Альберт Хасанов, депутаты Глеб Шелепов и Роман Беллер, а также заместитель главы города по общественно-политической работе Дмитрий Протопопов.
Ефрейтору Илье Багрянцеву вручили боевую государственную награду — медаль «ЗА ОТВАГУ» за участие в специальной военной операции. Награды были переданы и семьям погибших военнослужащих: младшему лейтенанту Олегу Герасимову — медаль «ЗА ОТВАГУ», сержанту Дмитрию Сказке — медаль «СУВОРОВА» и рядовому Николаю Смольчуку — медаль «ЗА БОЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ».
В память о погибших объявили минуту молчания.