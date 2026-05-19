Региональный книжный марафон для детей "Попади в переплёт!" проходит в Хабаровском крае

Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина запустила пилотный проект — краевой книжный марафон для детей «Попади в переплёт! Страницы литературного фестиваля “КнигаКРАЙ” (6+), организованного при поддержке министерства культуры Хабаровского края. Первой площадкой проекта стала школьная библиотека средней школы им. Героя Российской Федерации А. А. Аксенова в с. Восточное. Это только первый пункт марафона, выставка оправится в путешествие и по другим сельским школьным библиотекам нашего региона, сообщает пресс-служба Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина.
Центральное место марафона займет масштабная книжная выставка-просмотр «Будь всегда на связи с хорошими книгами!» (6+). На выставке будет представлено 150 лучших иллюстрированных изданий из фонда Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина. Это повести и рассказы современных российских авторов — Эдуарда Веркина, Ирины Зартайской, Андрея Усачева и Виктории Ледерман, а также книги дальневосточных авторов Владимира Арсеньева и Николая Наволочкина. Детям и подросткам адресованы яркие энциклопедии, атласы и справочники, научно-популярная и познавательная литература по физике и астрономии, географии и истории, сборники сказок и фэнтези. Коллекцию дополнят интерактивные издания об отечественной истории, славянской культуре, искусстве, а также книги с дополненной реальностью и.
Во время проведения марафона участники могут прочитать книгу или серию книг до конца этого года. Организаторы определят победителя марафона и самым читающим участникам вручат ценные призы, для этого они должны прочитать до конца года 10 книг и оставить свои отзывы о каждой прочитанной книге.
«Мы рады представить передвижную выставку лучших книг для детей и подростков, которая отправится в путешествие по сельским школьным библиотекам нашего региона. В масштабах Дальневосточного федерального округа Библиотека имени Наволочкина обладает крупнейшей специализированной коллекцией детской литературы (около 240 тысяч экземпляров). Новый проект позволит нам расширить географию потенциальных читателей, ликвидировать информационный барьер и сделать книжные фонды доступными для детской и молодёжной аудитории самых удаленных уголков нашего края. Важная задача марафона — влюбить детей в чтение и научить делиться своими впечатлениями о прочитанном», — отметила автор идеи проекта, директор Библиотеки Наволочкина Раиса Наумова.
Торжественное подведение итогов для самых читающих марафонцев с вручением сертификатов и подарков пройдет на площадке библиотеки имени Наволочкина 25 декабря 2026 года.