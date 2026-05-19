«Постреляла, пометала ножи, спицы — стала добрее»: Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала про необычные хобби

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала о своих необычных хобби. Среди них тактическая стрельба, фехтование, метание ножей и спиц. По словам артистки, такие экстремальные увлечения помогают ей разряжаться.
«Я пошла, постреляла, пометала ножи, спицы, в десяточку так вот запулила, и все, стала добрее, и напряжение куда-то ушло. Можно сказать, что я так расслабляюсь», — поделилась Михалкова.
С недавних пор у нее появилось еще одно хобби: она освоила профессию парфюмера, пройдя обучение в парфюмерной школе.
«Меня это так увлекло, это так интересно, тоже немножко меня отвлекает от основной моей деятельности», — цитирует звезду сайт KP.RU.
Артистка также отметила, что из-за творческих споров стирается грань между полами и, чтобы не возненавидеть друг друга, можно пойти и «пометать ножи».
Ранее KP.RU писал, что в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Заявление подал кредитор Филипп Березовский.
Юлия Михалкова рассказала про ревность в «Уральских пельменях», страх паралича и идеального мужчину: «Парень всегда виноват».