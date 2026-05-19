Звезда «Уральских пельменей» Михалкова рассказала о страшном периоде своей жизни: «Я плакала из-за того, что никогда не буду ходить»

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала о тяжелом периоде своей жизни, когда оказалась практически полностью прикована к постели.
По словам актрисы, из-за совокупности факторов и сильного эмоционального перенапряжения (как раз выходил ее первый фильм) у нее защемило нерв. В какой-то момент ее фактически парализовало.
«Ты не можешь двигаться, ты не можешь встать, ты просто вот так лежишь солдатиком на кровати», — поделилась артистка. Михалкова призналась, что месяц передвигалась как черепашка, каждое движение сопровождалось дикой болью.
«Я думала, это никогда не закончится. Я плакала из-за того, что никогда не буду ходить», — цитирует звезду сайт KP.RU. Актриса добавила, что организм человека устроен мудро, он вытесняет тяжелые воспоминания, оставляя лишь позитивные события. По ее словам, если бы у тех событий не оказалось свидетелей, она бы уже забыла о них. Артистка выразила благодарность друзьям-врачам, которые оперативно пришли на помощь. В настоящее время состояние ее здоровья не вызывает опасений.
