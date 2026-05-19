Валерия и Артем Чекалины продали недостроенный особняк почти за миллиард рублей

Блогеры Валерия (Лерчек. — Прим.ред.) и Артем Чекалины нашли покупателя на свой недостроенный огромный дом в Подмосковье. Им удалось продать элитную недвижимость за 870 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.
Сделка стала возможна только после того, как Лерчек закрыла долг перед налоговой в 175 миллионов рублей. До этого момента блогерам запрещали любые операции с имуществом.
Покупателем роскошного особняка в поселке «Агаларов Эстейт» стал 41-летний московский адвокат Владимир. Он руководит собственной юридической фирмой и владеет компанией в сфере права.
По данным канала, раньше у юриста была только квартира площадью 63 квадратных метра на севере столицы стоимостью около 20 миллионов рублей, но он продал её два года назад. Теперь Владимиру принадлежит вилла на 2200 квадратов с участком в 56 соток.
В проекте дома от известного дизайнера есть бассейн, кинотеатр, две кухни и даже отдельная квартира для персонала.
Ранее Валерия Чекалина, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала о прохождении пятого курса химиотерапии. Она отметила, что всего ей предстоит девять курсов.