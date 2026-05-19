Приюты для животных в Хабаровском крае и ЕАО получили помощь от приставов

Сотрудники службы передали корм, игрушки и провели время с подопечными.

В приюты для бездомных животных в Хабаровском крае и ЕАО пришла помощь от судебных приставов. Акцию организовали сотрудники регионального управления ФССП и члены Молодёжного совета.

За короткое время удалось собрать корм, лакомства, игрушки и предметы первой необходимости. Всё это передали в приюты, где сейчас находятся собаки и кошки, ожидающие новых хозяев.

Помимо сбора помощи, сотрудники приехали лично — провели время с животными, пообщались и помогли им почувствовать внимание и заботу.

В управлении отмечают, что такие акции проходят уже третий год подряд и стали для сотрудников доброй традицией.