Поезда на Ярославском направлении МЖД обновили более чем на четверть

«На Ярославском направлении продолжается масштабное обновление поездов. Доля новых вагонов составила более 25% в результате совместных усилий ЦППК, департамента транспорта Москвы, РЖД и ТМХ», — говорится в материале.
Как уточняется, на Ярославском направлении уже 21 «Иволга 4.0» и пять ЭП2ДМ пришли на смену составам предыдущих серий. До конца года планируется поставка еще пяти «Иволг 4.0».
«Сегодня каждый четвертый поезд на Ярославском направлении — современный состав “Иволга 4.0” или ЭП2ДМ. Общие преимущества этих вагонов — климатические системы с обеззараживанием воздуха, зарядки для гаджетов и современный эргономичный салон», — приводятся в материале слова первого заместителя генерального директора ЦППК Владимира Булака.
Отмечается, что Ярославское направление — самое востребованное в России. Каждый рабочий день по нему совершают в среднем более 300 тыс. поездок. Современные «Иволги 4.0» начали работать здесь в июне прошлого года, а новые ЭП2ДМ приступили к работе после испытаний в апреле этого года. Всего до 2030 года сюда будет поставлено 92 поезда, а средний возраст поездов после завершения обновления сократится более чем впятеро — с 17 до 3,5 лет.