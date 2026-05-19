Поезда на Ярославском направлении МЖД обновили более чем на четверть

Отмечается, что Ярославское направление — самое востребованное в России. Каждый рабочий день по нему совершают в среднем более 300 тыс. поездок. Современные «Иволги 4.0» начали работать здесь в июне прошлого года, а новые ЭП2ДМ приступили к работе после испытаний в апреле этого года. Всего до 2030 года сюда будет поставлено 92 поезда, а средний возраст поездов после завершения обновления сократится более чем впятеро — с 17 до 3,5 лет.