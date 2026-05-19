Российским школьникам решили раньше начать летние каникулы

Летние каникулы для учеников невыпускных классов в 2026 году начнутся раньше обычного. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения РФ, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.

По его словам, учебный год рекомендовано завершить 26 мая, а уже с 27 мая школьники смогут уйти на летний отдых. Такое решение связано с необходимостью своевременно подготовить пункты проведения экзаменов.

Якимов отметил, что единые даты окончания учебного года помогут школам лучше организовать мероприятия и обеспечить безопасность. Кроме того, это позволит избежать ситуаций, когда в разных школах каникулы начинаются в разные дни.

Кроме того, сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева посоветовала родителям проводить больше времени с детьми летом, в том числе организовывать совместные поездки и следить за режимом сна школьников.