На развитие нижегородских энергосетей в 2026 году выделят 17 млрд рублей

«Россети» планируют направить более 17 млрд руб. на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры в Нижегородской области в 2026 году, рассказал руководитель компании Андрей Рюмин на встрече с губернатором Глебом Никитиным на полях ЦИПР. В том числе планируется завершить реконструкцию магистральной подстанции, питающей юго-восток Нижнего Новгорода, Кстовский район и Богородский округ, а в Ольгине и Новинках ввести новые объекты 110 кВ.