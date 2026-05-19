Юлия Михалкова заявила, что не жалеет об уходе из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова рассказала на Радио «Комсомольская правда», что не жалеет об уходе из шоу «Уральские пельмени» спустя семь лет после своего решения.
По словам актрисы, участие в проекте стало для нее важным этапом жизни и дало большой творческий опыт.
— У меня вообще есть такая привычка — ни о чем не жалеть. Это были прекрасные 10 лет: веселые, дружные, жизнерадостные. Но появился запрос на творческий рост, — объяснила Юлия.
Михалкова добавила, что после работы в шоу ей захотелось попробовать себя в новых направлениях, в том числе в создании фильмов и написании сценариев.
При этом актриса призналась, что продолжает поддерживать отношения с участниками коллектива и недавно была на концерте «Уральских пельменей» в Екатеринбурге.
Также Юлия рассказала, что сейчас вместе с командой работает над новым проектом.
— Моя мечта — сделать с коллективом фильм. В общем, в этом направлении мы работаем. Сейчас заканчиваем написание сценария, в котором будут участвовать и «Уральские пельмени», — цитирует Юлию сайт KP.RU.
