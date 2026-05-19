Юлия Михалкова заявила, что не жалеет об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса призналась, что продолжает общаться с бывшими коллегами.

Источник: Комсомольская правда

Юлия Михалкова рассказала на Радио «Комсомольская правда», что не жалеет об уходе из шоу «Уральские пельмени» спустя семь лет после своего решения.

По словам актрисы, участие в проекте стало для нее важным этапом жизни и дало большой творческий опыт.

— У меня вообще есть такая привычка — ни о чем не жалеть. Это были прекрасные 10 лет: веселые, дружные, жизнерадостные. Но появился запрос на творческий рост, — объяснила Юлия.

Михалкова добавила, что после работы в шоу ей захотелось попробовать себя в новых направлениях, в том числе в создании фильмов и написании сценариев.

При этом актриса призналась, что продолжает поддерживать отношения с участниками коллектива и недавно была на концерте «Уральских пельменей» в Екатеринбурге.

Также Юлия рассказала, что сейчас вместе с командой работает над новым проектом.

— Моя мечта — сделать с коллективом фильм. В общем, в этом направлении мы работаем. Сейчас заканчиваем написание сценария, в котором будут участвовать и «Уральские пельмени», — цитирует Юлию сайт KP.RU.

