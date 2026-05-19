Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» не против сняться во втором сезоне «Слова пацана»: «А почему бы нет?»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в эфире Радио «Комсомольская правда» призналась, что хотела бы сняться во втором сезоне сериала «Слово пацана».
«А почему бы нет? Я бы смогла сняться хоть где!» — поделилась артистка. По ее словам, если такое предложение поступит, она от него не откажется.
Как рассказала Юлия Михалкова, ей было бы интересно сыграть женщину с интересной судьбой, например бизнес-леди, которая прошла 90-е: от основания киоска до создания крупных заводов и торговых центров.
«Я сразу визуализирую. А как еще человек, обладающий навыками сценарного искусства, у меня уже родилась целая история, уже все, целый сериал», — цитирует звезду сайт KP.RU. По словам актрисы, в ее воображении она уже выступила продюсером, продала этот проект и привлекла инвестиции, — вот такой у нее сейчас в голове стратегический план.
Ранее KP.RU писал, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск одного из бывших владельцев товарного знака «Ласковый май» Николая Коржикова, который оспаривал лицензионный договор на использование песен группы в сериале «Слово пацана».
