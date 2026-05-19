Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения ввели в Пулково из-за угрозы БПЛА

Ограничения нужны для обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пулково временно перестали принимать и выпускать самолеты. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло, — напоминают в Пулково.

Утром 19 мая губернатор Александр Дрозденко написал в своем telegram-канале об угрозе беспилотников в Лужском районе. Примерно к 9:50 опасность расширили на всю Ленинградскую область.

Примерно за час до этого сообщения многие горожане начали жаловаться на сбои мобильного интернета. Сейчас в некоторых районах Петербурга, особенно на юге, работают только так называемые «белые списки». Кроме того, можно подключиться к бесплатной городской сети Wi-Fi.

«Белые списки» — перечень сайтов и сервисов, которые остаются доступны при ограничении связи. В эти списки входят приложения банков, карты, мессенджеры и ведущие средства массовой информации страны.

UPD: В 10:14 ограничения в аэропорту уже были сняты, они длились всего около получаса.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше