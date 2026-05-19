Милиция предупредила о новом мошенничестве с перерасчетом пенсии в Беларуси

Мошенники предлагают белорусам «перерасчет пенсии».

Источник: Комсомольская правда

Милиция предупредила о новом мошенничестве с перерасчетом пенсии в Беларуси. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

«Мошенники предлагают перерасчет пенсии — предупредите пожилых родственников», — сказано в сообщении.

В милицию позвонила 75-летняя пенсионерка. На мобильный телефон женщине поступил звонок якобы сотрудники пенсионного фонда. Звонившие под предлогом «перерасчета пенсии» смогли выманить паспортные данные.

Позднее с жительницей Минска связался лжеправоохранитель, сообщив, что ее данные используются для совершения незаконных финансовых операций. Аферист, узнав, про деньги, хранящиеся у пенсионерки и ее мужа на банковских картах, убедил ее обезопасить их.

«Минчанка с мужем сняли со своих карт 11 тысяч рублей, которые передали для “декларирования” курьеру», — сообщили в милиции.

По указанному факту проводится проверка.