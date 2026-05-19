В Иванове пройдет семинар по развитию региональных брендов

Он призван содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров.

Источник: Национальные проекты России

Обучающий семинар «Региональные бренды России — новые точки роста» состоится 28 мая в Иванове в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте туризма Ивановской области.

Мероприятие проведут специалисты Роспатента и Федерального института промышленной собственности. Они расскажут о различиях между географическим указанием и наименованием места происхождения товара, о том, как правильно подать заявку на регистрацию, в том числе в электронном виде. Кроме того, участники узнают о пошлинах за регистрацию, льготах по их уплате, а также о мировом опыте использования и трендах развития этих объектов интеллектуальной собственности в России.

Проведение семинара призвано содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров и развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов. Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.