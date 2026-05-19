Семейные проекты получат приоритет при распределении грантов на Севере в Красноярском крае

Принцип семейноцентричности станет важным критерием распределения грантов среди проектов от представителей коренных малочисленных народов Севера. Особое внимание уделят проектам, развивающим семейный бизнес и традиционные семейные ценности. Заявки принимаются до 15 июня 2026 года на платформе «Электронный бюджет». Конкурс поддерживает традиционный уклад жизни КМНС, включая оленеводство, промыслы, культуру, образование и науку. Размер гранта — от 400 тысяч до 8 млн рублей. Руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов отметил, что ведомство выстраивает систему господдержки с учетом приоритетного внимания к семье. Так приоритет многодетным семьям отдается при предоставлении выплат на строительство домов из бруса.