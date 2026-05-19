Летние каникулы для школьников увеличили. Сколько они продлятся

У школьников невыпускных классов летние каникулы в 2026 году начнутся 27 мая, на пять дней раньше обычного, сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.
«В этом году Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ (пункт приема экзаменов). Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня», — объяснил Якимов.
Специалист уточнил, что единые даты упростят организацию итоговых школьных мероприятий и обеспечение мер безопасности при их проведении. Кроме того, такое решение избавит родителей и детей от расстройства из-за того, что в какой-то школе каникулы начинаются на день раньше, считает эксперт.
Он добавил, что единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников.
Расписание ЕГЭ в 2026 году
Основная сдача ЕГЭ в России пройдет с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. Пересдать один из предметов по выбору будет можно 8 и 9 июля. На выходные дни экзаменов не запланировано.
Существуют резервные дни, предназначенные для выпускников, которые не сдали экзамены в основные сроки по болезни или другой уважительной причине. На основном этапе резервные дни — 22, 23, 24 и 25 июня.
Дополнительные дни сдачи есть только по двум обязательным предметам. Они предназначены для тех, кто не получил допуск к экзаменам в основной период, не набрал минимальные баллы или чьи результаты были аннулированы из-за нарушений. В 2026 году таким днем для аттестации по русскому языку станет 4 сентября, а для базовой математики — 8 сентября.
Что можно взять на ЕГЭ
На рабочем столе экзаменуемого, помимо экзаменационных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, удостоверение личности, лекарства (при необходимости), продукты питания для дополнительного приема пищи, бутилированная питьевая вода при условии, что упаковка указанных продуктов, а также их потребление не будут отвлекать других участников экзаменов.
На отдельные предметы можно принести с собой и другие предметы. Например, на ЕГЭ по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации, по физике — линейку и калькулятор.
На экзамене по литературе разрешается пользоваться орфографическим словарем, предоставленным своей образовательной организацией или полученным на месте. Приносить личные словари не рекомендуется.