Юлия Михалкова вспомнила о ревности жен участников шоу «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова рассказала на Радио «Комсомольская правда», что со временем стала следить за тем, чтобы повышенное внимание поклонниц не вредило семьям участников шоу «Уральские пельмени».
По словам актрисы, сначала жены артистов могли ревновать ее к коллегам, однако позже поняли, что поводов для недоверия нет.
— Возможно, у жен в самом начале и были какие-то моменты ревности, недоверия. Когда они меня уже узнали, поняли, что мне можно и нужно доверять, что у нас схожие ценности, я не подведу и не предам, они расслабились, — рассказала Юлия.
Михалкова отметила, что позже сама стала обращать внимание на то, как поклонницы относятся к артистам коллектива.
— А через какое-то время я уже даже стала следить за ребятами, чтобы это повышенное женское внимание не причинило вреда их семьям, — призналась актриса.
Также Юлия с юмором рассказала, что иногда буквально разгоняла поклонниц.
— От поклонниц иногда отбоя нет, но я как своим каблучком стукну — и сразу же все разбегутся, — цитирует Юлию сайт KP.RU.
