В Ростове предложили экспресс-метод отбора древних костей по содержанию углерода

Метод позволяет на раннем этапе отсекать до 30−40% заведомо бесперспективного материала, что в масштабах страны экономит миллионы рублей бюджетных средств, затрачиваемых на дорогостоящие реактивы для NGS-секвенирования, и кратно ускоряет получение фундаментальных данных о генетическом происхождении народов России. Ученые рассчитывают, что методика, подтвердившая свою эффективность на материале хазарских курганов, в перспективе может стать стандартным этапом предварительной обработки археологических образцов во всем мире — от подготовки к палеогенетическим исследованиям до отбора материалов для музейных коллекций.